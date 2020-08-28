محمد موسى: السيسي خلصنا من هذا العار

الجمعة، 28-08-2020
01:42 م
إيمان هاني
أكد
الإعلامي محمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي
أنقذ المصريين من قنبلة العشوائيات،
معقبا :"الرئيس قضي علي قنبلة العشوائيات".
وأضاف
موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم
، قائلا
:"على مدى عقود طويلة، ظلت العشوائيات سبة فى جبين مصر، وجريمة يتحملها كل مسئول،
ليعيش أكثر من 15 مليون مصرى حياة غير آدمية داخل عشش من الخشب والصفيح، والكرتون وعاش
سكان العشوائيات حياة أقسى من الموت ذاته، كل ما حولهم يثير الهم والغم".
وتابع:"
أخيرا نزعت مصر عن نفسها هذا العار، فخلال السنوات الست الأخيرة تصدى الرئيس عبدالفتاح
السيسي
، بحسم وحزم لملف العشوائيات، وأنقذ المصريين من قنبلة كادت أن تنفجر أي لحظة،
فمن مشروع الأسمرات إلى بشاير الخير مرورا بمنطقة العسال بشبرا.. إلخ، عاش المصري حياة
كريمة لم يكن يعهدها من قبل".