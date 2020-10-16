محمد موسى : الراجل دا محدش قادر عليه

الجمعة، 16-10-2020
10:40 ص
إيمان هاني
هاجم الإعلامي محمد موسى
المسئولين بسبب
عقار مخالف
لقانون البناء بحي ثان المحلة، بمحافظ الغربية، ، قائلا: "ولا حياة
لمن تنادي".
وأضاف "موسى"، خلال برنامجه
"خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم
، قائلا :" الشكوى المقدمة
لمحافظ الغربية ولرئيس حي ثان المحلة ولكن كله محلك سر ومفيش حاجة بتتعمل رغم وجود
مخالفات صارخة وفي وقت تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء".
وتابع:" خلاصة الموضوع في محضر مخالفة
هدم بدون ترخيص سواء فتح شبابيك لبوابات وكذلك فتح السقف بدون ترخيص في العقار رقم
13 شارع نور الإيمان مع المدينة المنورة بمنشية البكري التابعة لقسم ثان المحلة الكبرى
ده غير إجراءات استخراج رخصة النشاط التجاري به التي تحتاج مراجعه من أحمد المغاوري
رئيس حي ثان المحلة".
ووجه موسى، رسالة إلى رئيس الحي، قائلا:
"هو مفيش حد قادر علي الراجل ده ،ولا إيه الموضوع يا أستاذ أحمد يا مغاوري،فيه
قرارات إزالة طالعة واللجنة بتاعكم بتقول مفيش حاجة أومال قرار الإزالة طلع ليه؟؟".