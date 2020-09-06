محمد لطفي: هذا أغرب ما قاله لي محمد علي كلاي حين أخبرته أنني أريد ملاكمته وهزيمته

الأحد، 06-09-2020
08:44 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الفنان محمد لطفي عن أصعب الفترات التي مر بها في حياته بعد انتشار فيروس كورونا.
وقال لطفي في تصريحات تلفزيونية: كنت أصور 3 أعمال في وقت واحد ، وأخالط العديد من الأشخاص ، ولذلك مكثت في مكتبي بعيدًا عن المنزل لمدة 23 يوما خوفا على أولادي.
وأضاف: الوضوء كان عاملا رئيسيا في حماتي من كورونا والله هو الحامي.
وتابع: بدأت ممارسة الملاكمة
في بداية حياتي وعمري كان 11 سنة ووقتها كنت أظن أنني سألعب ضد محمد علي كلاي ، وعندما قابلته بعد ذلك وحكيت له القصة ضحك كثيرًا وقال لي "مكنتش هتعرف ولا حتى دلوقت كنت هتعرف".