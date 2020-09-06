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محمد لطفي: هذا أغرب ما قاله لي محمد علي كلاي حين أخبرته أنني أريد ملاكمته وهزيمته

محمد لطفي
محمد لطفي
 
الأحد، 06-09-2020 08:44 ص أحمد عادل شعبان
كشف الفنان محمد لطفي عن أصعب الفترات التي مر بها في حياته بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال لطفي في تصريحات تلفزيونية: كنت أصور 3 أعمال في وقت واحد ، وأخالط العديد من الأشخاص ، ولذلك مكثت في مكتبي بعيدًا عن المنزل لمدة 23 يوما خوفا على أولادي.

وأضاف: الوضوء كان عاملا رئيسيا في حماتي من كورونا والله هو الحامي.

وتابع: بدأت ممارسة الملاكمة في بداية حياتي وعمري كان 11 سنة ووقتها كنت أظن أنني سألعب ضد محمد علي كلاي ، وعندما قابلته بعد ذلك وحكيت له القصة ضحك كثيرًا وقال لي "مكنتش هتعرف ولا حتى دلوقت كنت هتعرف".

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