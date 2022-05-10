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محمد فراج ينشر أول صورة من شهر العسل: الأبطال

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الثلاثاء، 10-05-2022 10:02 ص

نشر الفنان محمد فراج أول صورة من شهر العسل، بعد احتفاله  بحفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي.
ونشر فراج صورة من فطار شهر العسل،عبر حسابه على ستوري  بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق: فطار الابطال .
واحتفل الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما مساء الجمعة ٦ مايو  وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.
ووجه محمد فراج رسالة  لبسنت شوقى عبر et بالعربى :"أنا ممكن أتكلّم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعاً مش هينفع أقول كل اللى جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل إني بحبك، إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه اتغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض".
وكانت ردت الفنانة "بسنت شوقي" على أقاويل ترددت حول فارق السن بينها وبين زوجها "محمد فراج"، وأنها تكبره بثلاث سنوات، وتبلغ من العمر 40 عامًا، بينما هو يبلغ 37 عامًا.
وقالت "بسنت"، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "والله العظيم أنا أصغر منه، ومع ذلك فهو لا يعيبنا مطلقًا إني أكون أكبر منه حتى لو بـ20 سنة، ولو ده حاصل إحنا هنقول".
أضافت: "أنا مشكلتي في الموضوع إن اللي اتقال ده مش حقيقي، وتاريخ ميلادي المنتشر حتى 17 مايو، وده غلط، أنا أصلًا من مواليد 14 ديسمبر، وأنا أصغر منه يا جماعة".


 

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