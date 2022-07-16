محمد فؤاد يبكي: أخويا مدفون في المقبرة التي كشفت عنها إسرائيل

السبت، 16-07-2022
12:04 م
قال كشف الفنان محمد فؤاد
، إنه يشعر بدفن أخيه الكبير إبراهيم
في المقبرة الجماعية التي كشفت عنها صحيفة يديعوت أحرونوت .
وقال "فؤاد" في تصريحات صحفية: تم تجنيد أخي الكبير
إبراهيم قبل حرب 67 وكنت أعلم أن نقطة تمركزه بالقرب من غزة والدليل أنه اشترى هدايا
لأمي من غزة .
وأضاف: بعد ذلك بدأت الحرب وانقطعت أخباره وانتظرت رجوعه
لنا لمدة 10 سنوات دون جدوى .
و أردف: بحلم استلم رفات أخويا وأدفنها وبحلم أتدفن جنبه
بعد ما أموت .
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت أن الموقف الموجود بجانب
حديقة "ميني إسرائيل
" تم بنائه فوق مقبرة جماعية تم دفن مجموعة من الجنود
المصريين فيها استشهدوا في مجزرة
قام بها جيش الاحتلال عام 1967 .