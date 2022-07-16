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محمد فؤاد يبكي: أخويا مدفون في المقبرة التي كشفت عنها إسرائيل

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محمد فؤاد
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السبت، 16-07-2022 12:04 م
قال كشف الفنان محمد فؤاد، إنه يشعر بدفن أخيه الكبير إبراهيم في المقبرة الجماعية التي كشفت عنها صحيفة يديعوت أحرونوت .
وقال "فؤاد" في تصريحات صحفية: تم تجنيد أخي الكبير إبراهيم قبل حرب 67 وكنت أعلم أن نقطة تمركزه بالقرب من غزة والدليل أنه اشترى هدايا لأمي من غزة .
وأضاف: بعد ذلك بدأت الحرب وانقطعت أخباره وانتظرت رجوعه لنا لمدة 10 سنوات دون جدوى .
و أردف: بحلم استلم رفات أخويا وأدفنها وبحلم أتدفن جنبه بعد ما أموت .
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت أن الموقف الموجود بجانب حديقة "ميني إسرائيل" تم بنائه فوق مقبرة جماعية تم دفن مجموعة من الجنود المصريين فيها استشهدوا في مجزرة قام بها جيش الاحتلال عام 1967 .
 

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