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محمد فؤاد مدافعًا عن الشيخ الشعراوي: أغنيتي له أفضل عمل فني قدمته في حياتي

elaosboa85427
محمد فؤاد
Native
Teads
الأربعاء، 11-01-2023 11:09 ص

 

 

انضم الفنان  محمد فؤاد لفريق المدافعين عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي في الحرب القائمة بين المدافعين عنه ومنتقديه.

ومنذ أيام اشتعلت حرب طاحنة بين جانب أطلق على نفسه لقب التنويريين يهاجم الشيخ الشعراوي، وجانب المدافعين عن الشيخ، على خلفية ما نشر عن الإعداد لسهرة رمضانية تروي حياة الشعراوي خلال شهر رمضان 2023 على المسرح القومي التابع للدولة.

واعتبر محمد فؤاد، أن الشيخ الشعراوي قامة مصرية وعربية وإسلامية فارقة في تاريخ الأمة ككل، وإسهاماته الأدبية والدينية لا مثيل لها ولا نظير لها بأي حال من الأحوال.

وشدد فؤاد على أن أي نقد يوجه لإمام الدعاة لن يفيد صاحبه في شيء لأن ملايين المحبين للشيخ الشعراوي في كافة بقاع الأرض ستتولى الدفاع عنه ضد كل من ينتقده أو يهاجمه.

ورأى الفنان أن مشاركته في تتر مسلسل "إمام الدعاة" الذي جسد فيه الفنان حسن يوسف شخصية الشيخ الشعراوي، هو أفضل عمل فني قدمه في حياته، ويعتبر تتويجاً لمشواره الفني كله.

وأضاف: "مشواري الفني توج بأغنيتي البداية والنهاية لتتر المسلسل، وهما علامة مميزة في مشواري الفني، وقد مستا القلوب بمجرد طرحهما لفرط حب الناس الشديد للشيخ الشعراوي، وسيظل هذا من أهم النجاحات في مشواري الفني، وإلى الآن أفخر بهذا العمل وسأظل على ذلك إلى الأبد".

 

 

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