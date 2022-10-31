محمد عطية وهشام شيكو يسخران من أم كلثوم.. ردود صادمة!

الإثنين، 31-10-2022
10:23 ص
سخر الفنان محمد عطية
، وهشام شيكو
، من المطرب
ة الكبيرة الراحلة أم كلثوم،
خلال منشور له للأول عبر "فيسبوك"، بينما توالت الردود بينه وبين
"شيكو".
وذكر محمد عطية
أنه لا يحب الاستماع إلى "كوكب الشرق"، إلا أنه
يحاول تغيير وجهة نظره بتشغيل إحدى أغنياتها، لكنه يغط في النوم بمجرد عزف
الموسيقى الافتتاحية.
وقال عطيه: "أنا ما بحبش أم كلثوم.. فا بقالي ٣ أيام بحاول أحبب نفسي
فيها. فا بشغل أغنية ليها قبل ما أنام وكل يوم بروح في النوم قبل ما تكون بدأت
تغني".
أكد "عطية" وجهة نظره خلال رده على عدد من التعليقات، منها:
"أنا حافظ كل أغانيها وبحبها.. وما بحبش صوتها عادي يعني".
على نفس المنوال، علق الفنان هشام شيكو
: "أنا لما كبرت بقيت بحبها
وبحب اللفت في الطرشي وبقى عادي إن يطلع لي حبهان وأنا باكل. دي أعراض بتيجي مع
بعض"، وهو ما رد عليه "عطية" بقوله: "والله يا شيكو صدقني صعب
جدًا أحبها. الموضوع عندي مش مرتبط بسن، مرتبط بإني مش بحس حاجة لما أسمعها".
وأردف: "بحب أغانيها جدًا وحافظها، بس عمري ما وصلني حاجة من صوتها في
الوقت اللي بسمع فيه حاجات أقدم وبستمتع. الكلام اللي بتقوله ده بسمعه من وأنا
عندي 12 سنة وأنا هكبر أكتر من كده فين؟ دار مسنين!".