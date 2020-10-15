الخميس 15 أكتوبر 2020
توقيت مصر 20:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمريكا توجه شكرًا حارًا للملك سلمان

عمرو دياب يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

سر بكاء رجاء الجداوي بعد اصابة محمود ياسين بالزهايمر

اطمئنوا.. بشرى سارة من الصحة العالمية عن "كورونا"

محمد عساف ممنوع من دخول فلسطين.. والسبب!!

إعدام 5 أشخاص في جريمة اغتصاب شنيعة

السعودية.. تحذير قوي لنجوم الكرة

هذا هو موقف الرئيس الفلسطيني من وفاة محمود ياسين

محمد بن راشد يهنئ زوجته ويوجه لها رسالة مؤثرة

اعترافات صادمة للمتهم باغتصاب سيدة أمام زوجها

محمد عساف ممنوع من دخول فلسطين.. والسبب!!

محمد عساف
محمد عساف
 
الخميس، 15-10-2020 07:52 م المصريون
حالة من الحزن تسود الشعب الفلسطيني بعد منع المطرب محمد عساف من دخول مدينته فلسطين بأمر من قوات الإحتلال الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية،اليوم الخميس عن آفي ديختر عضو الكنيست من حزب "الليكود"، قوله إن القرار بسحب تصريح الدخول من عساف جاء نتيجة اكتشاف مقاطع فيديو له يدعو فيها إلي النضال ضد اسرائيل، وإن هذا القرار بعد عدة دراسات اجراها مركز بادين لدراسات الشرق الأوسط والذي فضح النشاط الإرهابي لمحمد عساف وأنه يدعو إلي الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
وعلق محمد عساف على قرار منعه من دخول الأراضي الفلسطينية عبر حسابه على Instagram، بأن هذا القرار ما هو إلا استمرارية لقمع الحريات التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وما أن انتشرت الأخبار حول منع عساف إلا وتصدر اسمه ترند Twitter بهاشتاج #كلنا_محمد_عساف تضامنًا مع حق المطرب الفلسطيني في دخول بلده، خاصة بعد تردد أنباء حول دراسة إسرائيل لتعاون مع الإمارات العربية المتحدة لوقف نشاط محمد عساف بداخلها.
 

إقرأ ايضا

عمرو دياب

عمرو دياب يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

135-101642-success-an-exceptional-haj-season_700x400

انطلاق مشروع البث المباشر من الحرمين

2020_10_13_13_53_11_454

اطمئنوا.. بشرى سارة من الصحة العالمية عن "كورونا"