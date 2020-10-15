محمد عساف ممنوع من دخول فلسطين.. والسبب!!

الخميس، 15-10-2020
07:52 م
المصريون
حالة من الحزن تسود الشعب الفلسطين
ي بعد منع المطرب محمد عساف
من دخول
مدينته فلسطين
بأمر من قوات الإحتلال الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية،اليوم
الخميس عن آفي ديختر عضو الكنيست من حزب "الليكود"، قوله إن القرار بسحب
تصريح الدخول من عساف جاء نتيجة اكتشاف مقاطع فيديو له يدعو فيها إلي النضال ضد
اسرائيل، وإن هذا القرار بعد عدة دراسات اجراها مركز بادين لدراسات الشرق الأوسط
والذي فضح النشاط الإرهابي لمحمد عساف
وأنه يدعو إلي الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
وعلق محمد عساف
على قرار منعه من دخول الأراضي
الفلسطين
ية عبر حسابه على Instagram، بأن هذا
القرار ما هو إلا استمرارية لقمع الحريات التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطين
ي.
وما أن انتشرت الأخبار حول منع عساف إلا وتصدر اسمه ترند Twitter بهاشتاج #كلنا_محمد_عساف تضامنًا مع حق
المطرب الفلسطين
ي في دخول بلده، خاصة بعد تردد أنباء حول دراسة إسرائيل لتعاون مع
الإمارات العربية المتحدة لوقف نشاط محمد عساف
بداخلها.