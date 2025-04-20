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محمد عبدالرحمن يفجر مفاجأة عن أخر ما قاله سليمان عيد

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الأحد، 20-04-2025 12:50 م

كشف الفنان محمد عبدالرحمن، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل سليمان عيد قبل وفاته بصورة مفاجئة، صباح أمس الجمعة 18 أبريل.

 

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المعروض على قناة CBC وتقدمه مها الصغير ومها بهنسي: "كان بيجهز نفسه للسفر علشان يحج وكنا قاعدين مع بعض قبل وفاته بيوم وكان كلامه كله عن فرحته بأنه رايح يحج".

وأضاف عبدالرحمن أنه علم بخبر وفاة الفنان سليمان عيد من خلال شقيقه، متابعا "صحيت على الخبر الصعب، لاقيت أخويا بيقولي البقاء لله في عم سليمان مكنتش مصدق ولحد دلوقتي مش قادر".

 

وتابع: "عم سليمان عيد كان من أطيب الناس، عمره ما طلب حاجة، وكان أول الداعمين لينا في بداية مشوارنا في مسرح مصر، وكان بيعمل كل حاجة لوجه الله".

 

وأشار الفنان محمد عبدالرحمن إلى أن الفنان سليمان عيد كان محبوبا من الجميع "مهما اتكلمت عنه مش هوفيه حقه، كان بيضحك في وش أي حد حتى لو حد هزر عليه بسخافة، وعمرنا ما سمعنا حد بيقول كلمة وحشة في حقه، كان إنسان سيرته دايما طيبة".

 

جدير بالذكر أن سليمان عيد رحل عن عالمنا صباح أول أمس الجمعة، وشُيعت جنازته من المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، واستقبلت أسرته العزاء مساء أمس السبت بمسجد الشرطة.

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