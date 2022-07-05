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محمد عادل يلتقي والدته لأول مرة بعد الحكم بإعدامه وهذا ما حدث بينهما

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محمد عادل
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الثلاثاء، 05-07-2022 09:26 ص
التقى محمد عادل قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، بأسرته لأول مرة منذ جريمته، وذلك أثناء تواجده في السجن.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة المتهم محمد عادل- حسب الوطن- ، بأن "والدة المتهم حرصت على زيارة ابنها في محبسه في سجن جمصة، بمحافظة الدقهلية، أمس الاثنين، برفقة شقيقتيه"، وتعد أول زيارة للمتهم بعد قرار إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وأشارت المصادر إلى أن "الأم أكدت لابنها المتهم محمد عادل، أنها ستقف بجواره وتدعمه وسيتم توكيل أحد المحامين الكبار في النقض على القضية"، معبرة عن "تفاؤلها بعد حدوث تعاطف معه، وأن محمد طالب مجتهد وهناك مطالبات بدفع دية إلى أسرة الطالبة نيرة مقابل العفو عن المتهم".

ونقل عن المصادر قولها إن "أسرة المتهم تحدثت معه وقالت إن عليهم دور كبير في الدعم والمساندة النفسية لابنهم، وإنه في حالة عدم قبول النقض فهم راضون بقضاء الله وقدره".

وبحسب ما ذكر فإن الأسرة "أكدت أنها سوف تحضر جلسة يوم غد الأربعاء"، المقرر فيها النطق بالحكم على ابنهم بعد أخذ رأي المفتي في إنزال عقوبة الإعدام على المتهم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد أحالت أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم، وذلك بعد أن انتهت من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.
 

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