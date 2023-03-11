محمد صلاح يتسلح بسجل تهديفى مميز مع ليفربول أمام بورنموث

السبت، 11-03-2023
04:12 م
نسمه عبد الوهاب
يسعي النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول
لزيادة سجله التهديفى أمام فريق بورنموث، فى المواجهة المقرر إقامتها اليوم، السبت، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي
الموسم الجاري 2022-2023.
ويملك محمد صلاح، بحسب الإحصائيات، سجلا تهديفيا جيدا أمام بورنموث خلال المواجهات السبع الماضية التى خاضها أمام الفريق.
وسجل محمد صلاح 8 أهداف وصنع هدفاً خلال مشاركته فى 7 مباريات سابقة ضد بورنموث، منها "هاتريك" رائع للنجم المصرى.
وساهمت أهداف محمد صلاح فى تحقيق فريقه الفوز فى جميع المواجهات السابقة أمام بورنموث.
وتألق محمد صلاح خلال مواجهة اليونايتد الأخيرة، من خلال مساهمته فى 4 أهداف، سجل هدفين وصنع مثلهما.
ووصل النجم المصرى لهدفه رقم 129، ليصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول
فى الدوري الإنجليزي
، بعد تسجيله هدفين فى شباك فريق مانشستر يونايتد.
وسجل محمد صلاح أهدافه الـ 129 مع ليفربول
فى الدوري الإنجليزي
، خلال 205 مباريات، كما قدم 57 أسيست.