محمد صلاح متمسك بالانضمام لـ اتحاد جدة

محمد صلاح

أوضحت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن الفرعون المصري، محمد صلاح متمسك بالانضمام للاتحاد السعودي، رغم نفي وكيله الذي يرغب في الحصول على مبلغ مالي أعلى.



وتابع المصدر، أن الصفقة قد تُحسم في حالة واحدة وهي تقديم مبلغ ضخم يسيل له لعاب المسؤولين في ليفربول ـ بحسب وصفها ـ من أجل التخلي عن صلاح.



يأتي ذلك في الوقت الذي نفى الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، الجمعة، وجود نية لبيع محمد صلاح، وسط تكهنات حول انتقاله مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.