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محمد صلاح في وصلة رقص مع الفنان أحمد سعد في اليونان ...فيديو

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محمد صلاح واحمد سعد
السبت، 08-07-2023 12:11 م نسمه عبد الوهاب
أثار محمد صلاح، الجدل في منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو خلال الإجازة الصيفية التي يقضيها حاليا في اليونان، حيث ظهر برفقة اللاعب أحمد حسن كوكا والمطرب أحمد سعد.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحمد صلاح وهو يغني رفقة المطرب  أحمد سعد، واللاعب أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي ألانياسبور التركي، في جزيرة ميكونوس اليونانية وسط حالة إعجاب واسعة من المتواجدين.
ونشر أحمد سعد، صاحب أغنية "ايه اليوم الحلو ده"، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، حيث يظهر فيه وهو يؤدي أغنيته الشهيرة التي تفاعل معها محمد صلاح بالرقص والترديد.
وأرفق أحمد سعد مقطع الفيديو بتعليق قال فيه "ايه صلاح الحلو ده"، كما وضع معه "إيموجي" قلب أحمر، وتعبيرا عن الشكر والامتنان للاعب .








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