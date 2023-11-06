محمد سلام يخرج عن صمته ويعتذر لـ أمير كرارة.. ماذا حدث؟

الإثنين، 06-11-2023
09:50 ص
وجه الف
نان محمد سلام
، اعتذارا للف
نان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكتب عبر الإستوري: “لا أساس من الصحة لما يتداول عن استبعادي من مسلسل بيت الرف
اعي ولم يتم ترشيحي من البداية، حقك عليا يا باشا مصر، وبعتذر عن أي إساءة اتوجهت لك”.
رد أمير كرارة
رد الف
نان أمير كرارة -عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام- على شائعة استبعاد الف
نان محمد سلام
، من مسلسل بيت الرف
اعي، المنتظر عرضه ف
ي الموسم الرمضاني المقبل 2024.
وقال: «الخبر دا كدب ولا ليه أساس من الصحة، موقع رخيص وقلة أدب وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقة واحترام أولاد بلدهم، اتقوا الله ياللي بتصدقوا أي حاجة عيب».
وتصدر الف
نان بيومي ف
ؤاد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب هجومه المتواصل على زميله الف
نان محمد سلام
، حيث خرج على جمهوره بالسعودية عقب عرضه أولى ليالي مسرحية "زواج اصطناعي" يتهكم على ف
يديو محمد سلام
، الذي اعتذر من خلاله على الاشتراك ف
ي نف
س المسرحية؛ لأنه لا يستطيع أن يرقص ويغني وهناك أبرياء يقتلون يوميا بغزة.
وقال بيومي: "على ف
كرة محمد سلام
ما مشيش علشان الف
يديو والهبل ده.. أنا اللي مشيتوا".
واليوم انتشر له ف
يديو جديد وهو يهاجم محمد سلام
ويقول: "من حقك تعتذر عن المسرحية، بس مش من حقك إنك تغلط ف
ي ف
نك، احنا ما بنجيش علشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم ف
ن، ف
ن مصري، وأنتم بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا".
وتابع: "شيء عظيم إن الف
نان يكون له جمهور ف
ي كل الدول، شيء عظيم إني أتصور مع شاب سعودي، وأتصور مع سيدة سعودية وهي تعلم إني مصري، أنا بشرف
بلدي، وهنا هحاول أخفف
على رجل أنقذ موقف
وكان رجل قدها اسمه محمد أنور"
واختتم: "أنا ف
نان مصري ولي الشرف
، جيت المملكة العربية السعودية ولي الشرف
، كتر خيركم، احنا بنتعب ونشقى علشان نقدم ف
ن، ولو الموضوع كده، يبقي ف
يه ف
نانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المف
روض ينتحروا، إحنا بنقدم ف
ن".