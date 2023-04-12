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محمد سامي يوجه رسالة للنائب العام بشأن "جعفر العمدة"

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محمد رمضان في جعفر العمدة
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الأربعاء، 12-04-2023 12:22 م

 

وجه المخرج محمد سامي، شكر خاص للمستشار النائب العام حمادة الصاوي ورجال النيابة العامة المصرية.

 

وأضاف سامي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك :- "معالي النائب العام "أشكرك لأني وأنا بكتب وبخرج مشاهد النيابة العامة والتحقيقات في مسلسل جعفر العمدة بحثت عن الشكل الجديد للنيابة العامة وتحقيقاتها لإظهار منظور ومضمون سليم وصحيح وواقعي فوجدت تطور واضح وضوح الشمس ناتج عن مجهود سيادتكم ورجال النيابة العامة اللذين عكفوا خلال السنوات الأخيرة على تغيير الصورة النمطية للنيابة العامة وتعزيز الثقة في النيابة العامة.

 

وتابع المخرج محمد سامي، :- "من خلال الصفحة الرسمية والبيانات التي كانت على قدر الحدث في كل مرة مما دعاني إلى الاهتمام بالأسئلة والقرارات حتى منظومة العدالة كانت حاضرة في القرارت ودور نيابة التعاون الدولي وكلها أمور ما كان يهتم بها أحد في الدراما التلفزيونية وكان سبب اهتمامي لإظهار هذا التطور هو ما وصلت إليه النيابة العامة في السنوات الأخيرة و لفت الضوء علي مجهود رجال يخشون الله و يحبون الوطن و يقضوا حياتهم في تحقيق العدالة.

 

ووجه سامي في نهاية المنشور قائلا :- "كل التحية والتقدير لمعالي المستشار النائب العام ورجال النيابة العامة المصرية.

 

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