الأربعاء 19 أبريل 2023
توقيت مصر 15:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول دولة تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

هاكر يسرق محتويات إذاعة القرآن الكريم ويبيعه خارج مصر

جريمة بشعة.. أب يقتل ابنه في ميدان الجامع بمصر الجديدة أمام المارة

تغريدة طارق السويدان تثير ضجة.. حذفها واعتذر (تفاصيل)

تعليق صادم من نادي النصر على حركة رونالدو الإباحية

سعر الدولار رسميًا في البنوك قبل إجازة عيد الفطر

رد فعل محمد صلاح بعد عثور "جعفر العمدة" على ابنه

الجيش السوداني: دولتان مجاورتان تقدمان مساعدات لقوات الدعم السريع

تخطى 37 جنيهًا.. سعر الدولار يقفز في تعاملات السوق السوداء

انهارت باكية.. أول صور لـ سلمى الشيمي من داخل المحكمة بعد قرار حبسها عامين

ADS
 

محمد سامي يفجر مفاجأة عن تغيير نهاية "جعفر العمدة"

55-1
رمضان وسامي
Native
Teads
الأربعاء، 19-04-2023 09:53 ص

رد  محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، على سؤال " هل نهاية مسلسل جعفر العمدة تتغير، بعد فيديو هالة صدقي الأخير".

وقال مخرج المسلسل، إن نهاية جعفر العمدة لن تتغير، وأن فيديو الفنانة هالة صدقي مجرد هزار، وان المشهد الذى يعاد تصويره بسبب زاوية فقط، ولكن لن يكون هناك تغيير فى نهاية المسلسل".

ولفت سامى خلال حواره على قناة العربية، إلى أن الجميع بالعمل لم يتأخر عن إعادة تصوير المشهد، وأن النهاية كما هي.

وأشار إلى أن التعديل في حلقة من المسلسل، وليس التعديل في الحلقة الأخيرة.

وكشف أن المسلسل ليس نهايته مشهد، ولكن المسلسل الذى نهايته مشهد يكون المسلسل غير مميز.

 

إقرأ ايضا

643f991c423604413a084974

أول دولة تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

images

هاكر يسرق محتويات إذاعة القرآن الكريم ويبيعه خارج مصر

643ef6dd42360426271dcba8

جريمة بشعة.. أب يقتل ابنه في ميدان الجامع بمصر الجديدة أمام المارة

أخبار متعلقة

Capture

فيديو لـ هالة صدقي من كواليس التصوير يثير الجدل حول نهاية "جعفر العمدة"

233693

رغم نجاح جعفر العمدة.. زينة: لن اعمل مع محمد سامي مرة أخرى

elaosboa62143

طلب رسمي لـ الحكومة بتغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة ....تفاصيل

2023_4_12_11_43_13_457

محمد رمضان يرد على تشبيه "جعفر العمدة" بمسلسل شهير

260

محمد سامي يوجه رسالة للنائب العام بشأن "جعفر العمدة"

2023_4_8_23_42_21_91

كيف تزوجت "وداد" من "شوقي" وهي على ذمة زوجها في "جعفر العمدة"؟.. محامي يكشف