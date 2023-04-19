رد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، على سؤال " هل نهاية مسلسل جعفر العمدة تتغير، بعد فيديو هالة صدقي الأخير".

وقال مخرج المسلسل، إن نهاية جعفر العمدة لن تتغير، وأن فيديو الفنانة هالة صدقي مجرد هزار، وان المشهد الذى يعاد تصويره بسبب زاوية فقط، ولكن لن يكون هناك تغيير فى نهاية المسلسل".

ولفت سامى خلال حواره على قناة العربية، إلى أن الجميع بالعمل لم يتأخر عن إعادة تصوير المشهد، وأن النهاية كما هي.

وأشار إلى أن التعديل في حلقة من المسلسل، وليس التعديل في الحلقة الأخيرة.

وكشف أن المسلسل ليس نهايته مشهد، ولكن المسلسل الذى نهايته مشهد يكون المسلسل غير مميز.

