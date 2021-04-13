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محمد رمضان يُلمح إلى تركي آل الشيخ:«مش آخد ساعة وأقول طال عمرك»

محمد-رمضان-وتركي-آل-شيخ
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-04-2021 01:12 م المصريون

رد الفنان محمد رمضان، على سبب تفاخره بثروته وسياراته، مؤكدًا إلى أنه يمتلك أسطول سيارات لا يمتلكه أي فنان أو أمير عربي، ملمحًا إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في خضم كلامه بشكل غير مباشر عن أزمته مع الإعلامي عمرو أديب.
وقال “رمضان” في حوار تلفزيوني: إنه “يمتلك أسطولًا من السيارات، ولا توجد عند أحد غيره، ولأنه نجم تقع عليه الأضواء فإنه يعتقد بضرورة امتلاك ممتلكات فاخرة لا يملكها غيره، حتى لا يملكها كل الأغنياء والأمراء”.
وأضاف: “هذه هي قيمة النجم المصري، ويمتلك ما يملكه الملوك والأمراء، وأسطول سياراتي لا يوجد له مثيل عند أي منهم، وهذا أمر أتشرف به”، وتابع: “مصر هي بوابة الفنانين في العالم العربي ليحصلوا على لقب نجم”.
وتابع “رمضان”: “أنا نجم مصري، سفري على طائرة خاصة أمر مهم؛ لأن مصر أهم، فالعبرة ليست بالهدايا، (مش آخد ساعة وأقول طال عمرك)، أي أمير عربي عنده أسطول سيارات يجب أن تكون مثيلتها عندي لأن أنا نجم مصري ومصر فوق أي حاجة”.
واعتبر الانتقادات التي يتعرض لها كل حين وآخر ما هي إلا تربص، مضيفًا: “لو المتربص شايف وجودي خطر، يروح يدعم بقى الفنان اللي بيه يبقى مضاد لمحمد رمضان، سيب صفحة محمد رمضان وروح صفحة واحد تاني، ادعمه قوي عشان يبقى قد محمد رمضان، فيقضي على محمد رمضان بنجاحه وبقوته وموهبته”، مؤكدًا امتلاكه شعبية جماهيرية واسعة.
وحمل الجمهور تصريحات "رمضان" إلى الإساءة للمستشار تركي آل الشيخ باعتباره داعمًا لـ عمرو أديب، كما أن أزمته الشهيرة مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب هدايا الساعات، جعلت كلام رمضان يؤكد أنه يقصده في تصريحاته.
 

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