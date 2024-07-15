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محمد رمضان يكشف سبب صفع شاب في الساحل: "اللي عملته لا مش رجولة"

محمد رمضان يكشف سبب صفع شاب في الساحل: "اللي عملته لا مش رجولة"

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الإثنين، 15-07-2024 10:37 ص

 

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع فيس بوك، اعتذر خلاله لأهل الشاب الذي صفعه في الساحل الشمالي.

وقال خلال الفيديو:" الجمهور العدل الأصيل الغالي ألف شكر وربنا ما يحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندكم، وقرأت وسمعت قد إيه دافعتم عني وغلطتم الولد الصغير، ولكن أنا عملت الفيديو ده علشان أعترف بخطأي وأعتذر لأهل الولد الصغير، إني إيدي اتمديت عليه وأنا عارف إنه عيل صغير".

وتابع:" لما غلط في الأول قلعته الكاب وبصيت في وشه لقيت إنه صغير وقلت له اسمك إيه ولما رجع غلط تاني لفيت وقلت له هات التليفون خباه، وما تملكتش نفسي وضربته قلم بسيط والقلم البسيط ده طير له الكاب والنضارة".

وأضاف:" لو نعتبر أن الناموسة اللي وقفت على خدي قلم فأنا أستاهل خمسة لأني مديت إيدي على عيل صغير ودي لا رجولة ولا بطولة، وهي دي الغلطة اللي بعتذر عنها، ولما أخذت تليفونه، ومسحت الفيديو، وحد قال لي كسر له التليفون عشان ميعملش كدا تاني، لكن مرضتش أبوه وأمه ذنبهم أيه عشان يشتروا له تليفون تاني، ولما قالوا لي نعمله محضر، قلت لهم لا روحوه".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، أظهر محمد رمضان وهو يصفع شاب، أثناء محاولة الأخير التقاط صورة معه، وقال له: "محمد حمضان" ما أدى لاستفزاز الفنان، وصفعه فيما رد له الشاب الصفعة على الفور.

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