محمد رمضان يعتذر لأهالي مصر الجديدة.. ماذا حدث؟

أعلن الفنان محمد رمضان انتهاء تصوير مشاهده في مسلسل "جعفر العمدة، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2023.

ونشر رمضان مقطع فيديو أثناء تصوير أحد مشاهده في مصر الجديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام".

وظهر رمضان في الفيديو والجمهور يلتف حوله ويلتقط صورًا تذكارية معه.

وعلق رمضان على الفيديو:"شكرًا أهالي مصر الجديدة الكرام على حسن تعاونكم معنا في تصوير مسلسل جعفر العمدة، ونعتذر لكم على الإزعاج".

مسلسل "جعفر العمدة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.