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محمد رمضان يرقص عاريًا مع ملكة جمال الهند بطريقة مثيرة

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محمد رمضان
Native
السبت، 30-10-2021 10:30 ص

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، مثير للجدل يرقص عاريًا مع ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا، التي ارتدت هي الأخرى ملابس مثيرة.
وظهر الثنائي فيالفيديو الذي نشره عبر حسابه على “انستجرام” عاري الصدر، بينما ظهرت راوتيلا وهي ترتدي سروال أزرق، مع توب أزرق ببطن مكشوف.
وأدى الثنائي رقصة على أنغام أغنية “ياحبيبي”، لمحمد رمضان وميتري جيمس. وعلق النجم المصري: “هل أنتم مستعدون للأمر؟ كونوا بالقرب”.
وأثار الفيديو جدل وانتقاد بين الكثيرين من متابعيه والجمهور المصري، خاصة بسبب ملابسهما.
 

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