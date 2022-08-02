محمد رمضان يرد على ظهوره مع فتاة إسرائيلية بطريقة مستفزة

الثلاثاء، 02-08-2022
10:37 ص
قرر الفنان محمد رمضان
تجاهل الجدل الكبير الذي أحدثه
بعد ظهوره في أحضان فتاة إسرائيلية في اليونان
، وإظهار الاستمتاع بإجازته.
ونشر عبر خاصية ستوري فيديو جديد من اليونان
ظهر من خلاله
أمام حمام السباحة "بالمايوه" على أنغام أغنية الشهيرة "القمر"
فى إشارة منه لتجاهل كل ما يحدث ! .
واعتبر مغردون أن محمد رمضان
، رد على كل الهجوم عليه
بطريقة مستفزة، حيث أراد توجيه رسالة بأنه لا يبالي مما يقال والهجوم عليه.
وتعود الصورة التي انتشرت لحفل محمد رمضان
الذي أحياه في
اليونان
قبل أيام، إلى جانب هذا الحفل تواجد رمضان في أحد الأماكن ورقص مع الجمهور
على أنغام أغنياته الشهيرة "مافيا" والتقط معهم بعض الصور.
وبدأ الجمهور بالبحث عن معلومات حول هذه الفتاة الإسرائيلية
التي ظهرت مع محمد رمضان
في الصورة، وتبين أن إسمها مايا زخاريا مواليد 21 مارس
1997، أي عمرها 25 عاما.