الخميس، 13-04-2023
11:28 ص
رد الفنان محمد رمضان
، على حقيقة تشبيه البعض لـ مسلسل
" جعفر العمدة
" بـ مسلسل "عائلة الحاج متولي
" بسبب زواجه من 4
نساء.
وقال رمضان، في تصريحات إذاعية، عبر راديو 9090: "قصته
بعيدة تمامًا عن أي مسلسل اتقدم، والناس كانوا حاسين إنه شبه عائلة الحاج متولي
، لكن
مسلسلنا مختلف تمامًا، وزوجات جعفر العمدة
مش الخط الرئيسي، بل غياب ابنه هي القصة".
واستكمل: عندنا دايما انطباع ان الراجل الشرقي عنيف مع المرأة،
وعلى طول طريقة كلامه حادة، لكن الحقيقة لأ".
وأضاف محمد رمضان
: "أنا أبويا راجل مصري متحضر وعمري
ما شوفته بيزعق لأمي، وكان مهم في جعفر العمدة
اننا نلقي الضوء على نماذج مصرية أصيلة".
وشهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "جعفر العمدة
"
على قناة "دي إم سي" التي تذيع المسلسل يوميا طوال شهر رمضان، عدة أحداث
درامية مهمة.
وكشفت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل جعفر العمدة
، في
نهاية أحداثها عن مفاجأة لـ جعفر العمدة
- محمد رمضان
وهي رؤيته لـ بلال شامة.
المشهد ظهر فيه جعفر العمدة
جالسا مع سيف - أحمد داش في منزله،
وأثناء حديثهما يدق جرس الباب ليقوم سيف بفتحه، ويفاجأ بوجود بلال شامة على الباب،
وينظر جعفر الى الباب لرؤية من القادم لهما فيجده بلال شامة، لتنتهي أحداث الحلقة الـ
21 بحالة من التشويق والإثارة لأحداث الحلقة القادمة.
وشهدت الحلقة أيضا مفاجأة بخصوص عايدة الشخصية التي تقدمها
الفنانة زينة بالمسلسل وهو أنها حامل ولكن لم تعترف لأحد ببيت العمدة.
وأثناء حديثها مع حماتها صفصف التي تجسد دورها الفنانة هالة
صدقي اتضحت ملامح حملها الأولية .
كما شهدت الحلقة ذهاب جعفر إلى منزل شوقي فتح الله لمعرفة
مكان ابنه ولكنه يرفض إخباره ويطلب منه الآمان مقابل إخباره بمكان ابنه.
ويطرد جعفر، الخادمة التي تعمل في منزله بعد اكتشاف صفصف
- هالة صدقي بخيانتها لهم وتجسسها عليهم في البيت أثناء حديثها مع ابنها جعفر، فتذهب
الى كارم فتح الله فيقوم بطردها أيضا ويهددها شوقي بضربها بالرصاص في حال ظهورها أمامهم
مرة أخرى.
وأيضا شهدت الحلقة اكتشاف صفصف - هالة صدقي في موقف سابق
أن الخادمة الموجودة ببيتها تحاول التجسس عليها أثناء حديثها مع عايدة - زينة.
كما كشفت الحلقة عن تأجير دلال - إيمان العاصي شخص لقتل بلال
شامة - مجدي بدر وتعطيه صورة قديمة له، وتحذره من التدقيق في الصورة لمعرفته وعدم قتل
شخص آخر غيره.
وشهدت الحلقة عروض بلال شامة على دلال لعدم كشف المستور لـ
جعفر العمدة
- محمد رمضان
حول حقيقة زوجته .
ودار حوار مهم بين دلال - ايمان العاصي وبلال شامة - مجدي
بدر وطالبها بـ 5 مليون جنيه مقابل عدم اخبار جعفر العمدة
بأنها وراء اختطاف ابنه،
و5 مليون جنيه ثانية لاخبارها بمعرفة مكان ابن جعفر العمدة
، و5 مليون جنيه ثالثة مقابل
التخلص من ابن جعفر العمدة
.
ويقوم أحد رجال شوقي فتح الله - منذر رياحنة بالتقاط صورة
تجمع بين دلال وبلال شامة خلال حديثهما حول ابن جعفر العمدة
.
كما شهدت مكالمة مفاجئة بين بلال شامة - مجدي بدر ودلال
- إيمان العاصي يبتذها فيها، وكشف نيته من خلال المكالمة.
بلال شامة يهدد دلال بأنه سيخبر جعفر العمدة
بإخباره بكل
شئ حول تورطها في اختطاف نجله ويحاول ابتزازها في مكالمته له من أجل الحصول على أموال
من ورائها.
مسلسل "جعفر العمدة
" يعرض يوميا على شاشة (دي إم
سي) في تمام العاشرة والربع مساء، كما يعرض على منصة (واتش إت).
مسلسل "جعفر العمدة
" بطولة: محمد رمضان
، زينة،
مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، أحمد فهيم، منة فضالي، ومن إخراج محمد
سامي.