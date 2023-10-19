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محمد رمضان يخرج عن صمته وينفعل: دي قمة الجبن وعدم الرجولة.. فين جيوشنا؟

محمد رمضان يخرج عن صمته وينفعل: دي قمة الجبن وعدم الرجولة.. فين جيوشنا؟

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محمد رمضان
الخميس، 19-10-2023 10:49 ص

تفاعل الفنان محمد رمضان مع العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين في قطاع غزة.
وقال محمد رمضان في مقطع فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»: «ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله».
وأضاف في انفعال شديد: « بيقولوا اكتب بالإنجليزي عشان صوتنا يوصل ره..صوتنا يوصل لمين بره؟ إحنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وعدم الرجولة عشان نقول عايزين نكتب بالإنجليزي عشان يعرفوا بره إن إحنا بننضرب، وأنت فين أنت؟ فين بلدك؟ فين جيوشنا؟.. بنشتري طيارات وأسلحة عشان تصدي؟".
واختتم قائلًا: «مين هيدافع عن عربي زيي وزيك، ما نقول كلام عاقل».


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