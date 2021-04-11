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محمد رمضان يُحرج عمرو أديب :« بس يا بابا»

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عمرو أديب ومحمد رمضان
 
الأحد، 11-04-2021 01:34 م المصريون

شهدت الأيام الماضية مناوشات وتصريحات متبادلة بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب، بسبب تصرفات الأول وخاصة بعد الفيديو الذي نشره ردًا على حكم القضاء بتغريمه 6 مليون جنيه لصالح الطيار أشرف أبواليسر.
ووجه عمرو أديب، لـ محمد رمضان، عقب إلقائه دولارات في حمام السباحة.
وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنت لسه قدامك وقت ترجع في كلامك، وترجع محمد بتاع الناس الغلابة".
وأضاف: "المفروض رد الفعل يكون امتثال لأوامر القضاء"، لافتا: "نمبر وان عمل فيديو مستفز جدا لشعب مصر، قاعد في البسين وبيرمي الفلوس والدولارات في المياه، شيء مستفز في بلد فيها الناس بتطفح الكوتة علشان تجيب رزقها".
وتابع: "محمد رمضان كدا بيقول الفلوس على الجزمة وأنها متفرقش معايا في حاجة.. هو كدا أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه، وبقى عدو نفسه، محدش فاهم هو بيفكر ازاي أو دماغه فيها إيه".
وأشار: "الناس اللي استفزتهم هما اللي عملوك.. والناس متضايقة، أيه المانع إنك تعتذر للناس"، متابعا: "اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون، يابني اهدى وارجع لعقلك، ناس كتير أعظم منك وضاعوا في ثواني".
من جانبه رد الفنان محمد رمضان بنشر فيديو له من مسلسل الأسطورة، وركّب عليه مقطع صوتى للإعلامى عمرو أديب، فيما قام هو بالرد :" بس يا بابا"، وعلق محمد رمضان على الفيديو بوضع قلب، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهور واختلفوا ما بين مؤيد ومعارض.

 

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