محمد رمضان يبرر ارتداء ملابسه في حفل أمريكا بتعليق مفاجئ

خرج الفنان محمد رمضان عن صمته ورد بعد ظهوره بإطلالة مثيرة للجدل في مهرجان "كوتشيلا" العالمي.

وكتب رمضان عبر حسابه على "فيسبوك"، ردا على الإذاعة الإسرائيلية التي علقت على ظهوره في حفل أميركا بملابس تشبه "بدلة الرقص" وقال: "حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تمراز والصدرية مستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة وصممتها بالعملة المصرية الفضة وإضافة عليها كيب أسود فرعوني بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم هل علم مصر في أميرکا فرحکم؟".

وأثار رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورًا وفيديوهات من الحفل، ووصفت تعليقات رواد "السوشيال ميديا" إطلالته بغير الموفقة، وتم تشبيهها بـ"بدل" الرقص".

جدير بالذكر أن محمد رمضان أطل على جمهوره في رمضان 2025 ببرنامج مدفع رمضان، والذي عُرض على قناة DMC، بعد غيابه عن المشاركة في الدراما التليفزيونية في الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي.



