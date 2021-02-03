الأربعاء 03 فبراير 2021
توقيت مصر 21:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالفيديو.. شاهد كيف أفحم محمود سلطان منكرًا للقرآن وأسكته نهائيًا

في ذكرى رحيلها.. حفيد «أم كلثوم» يفجر مفاجأة لأول مرة عنها

بيان مفاجئ من رانيا يوسف تعتذر عن تصريحات الحجاب والمؤخرة

«محمد رضا».. شارك في عملية سرية ضد إسرائيل ومات بطريقة عجيبة

شاهد.. بث مباشر للاعبي الأهلي في أحد شوارع قطر

مصر تبعث رسالة خطية لأمير الكويت

بالصور.. وفيات ومصابون في حادث مروع بالسكة الحديد

قرار عاجل من ولي العهد السعودي بشأن المتورطين في حرائق الرياض

صدمة في الكويت بعد تصريحات وزير المالية

المحكمة تصدم سما المصري وتؤيد حبسها عامين

ADS
 

«محمد رضا».. شارك في عملية سرية ضد إسرائيل ومات بطريقة عجيبة

20171220060010010
محمد رضا
 
الأربعاء، 03-02-2021 08:14 م المصريون

بلا خلاف يعتبر الفنان محمد رضا أحد أيقونات الكوميديا والزمن الجميل.
هناك جوانب كثيرة في حياة محمد رضا، لا يعرفها كثيرين، فقد حصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938، وأبهر الكاتب الكبير نجيب محفوظ بدور"المعلم كرشة".
شارك "رضا" في دور فنى وبطولي بعملية سرية للغاية ضد إسرائيل نجحت في تحقيق الهدف، وفي الفيديو الذ نشره البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف طريقة وفاةه العجيبة، أثناء صيامه في رمضان.

 

إقرأ ايضا

9f906b0eaee18eff235d5c7cbabe4064697c6e92

بالفيديو.. شاهد كيف أفحم محمود سلطان منكرًا للقرآن وأسكته نهائيًا

4877210911577775878

في ذكرى رحيلها.. حفيد «أم كلثوم» يفجر مفاجأة لأول مرة عنها

60005e2042360474f22bf092

بيان مفاجئ من رانيا يوسف تعتذر عن تصريحات الحجاب والمؤخرة

أخبار متعلقة

Capture

إمام مسجد يكشف أغرب ما حدث لفنان شهير في آخر صلاة قبل وفاته بساعات

Capture

4 شهور.. ياسر فرج يودع زوجته بكلمات مُبكية

s920099131048

عبلة الكحلاوي.. ابنة فنان شهير ومرجع «الفنانات التائبات»

2019_5_21_22_10_49_250

الموت يفجع فنانًا شهيرًا وتركي آل الشيخ أول الناعين

maxresdefault

أسرة عمر خورشيد تستقبل العزاء بعد 40 عامًا من وفاته لهذا السبب

2021_1_10_3_37_47_220

تعرف على مصير مشاهد هادي الجيار في «الاختيار2»