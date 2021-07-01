الخميس 01 يوليه 2021
توقيت مصر 17:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بمايوه أحمر جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

مسؤولة بدولة عربية تدعو لإصدار فتوى بإلغاء عيد الأضحى

عرض مجنون من «أسوأ فريق في العالم» لضم ميسي

مفاجأة.. إكرامي يصدم رمضان صبحي ونجله: أتمنى فوز الأهلي على بيراميدز

كاميرا مراقبة توثق لحظة محاولة شاب اغتصاب فتاة في الشارع

سجن فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة «الاستعباد الجنسي»

أمير سعودي يفتح النار على العلمانيين: سفهاء وصل بهم الغباء إلى هذا الحد

النائب العام: التحفظ على أموال حسن راتب

فنانة شهيرة تتلقى هدية غريبة من رجل أعمال سعودي (فيديو)

محمد بن سلمان يأمر بعلاج ناصر البراق في بريطانيا

ADS
 

محمد بن سلمان يأمر بعلاج ناصر البراق في بريطانيا

8dce023c-ced6-4e5a-a5a0-d795cc6a7ae1
بن سلمان
Native
الخميس، 01-07-2021 01:08 م

أصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، توجيهًا بالتكفل بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا.
ومن جانبه، رفع ابنه نواف البراق أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من قادة هذا الوطن، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا العز والرخاء والتقدم والأمان، حسب صحف محلية.
وكان الدكتور ناصر البراق عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، والملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب والسودان، تعرض لوعكة صحية أدخل على أثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
 

إقرأ ايضا

EegI-r4XsAUEJls

بمايوه أحمر جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

g

كاميرا مراقبة توثق لحظة محاولة شاب اغتصاب فتاة في الشارع

maxresdefault

سجن فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة «الاستعباد الجنسي»

أخبار متعلقة

28-645x485

والديها يعيشان في صدمة.. طفلة عمرها 10 سنوات تضع مولودها

200279931_389196689134791_4485407755568058390_n

مراسل تليفزيوني يشتبك مع شخص بسبب ظهوره أمام الكاميرا

12428851281623331973

أحمد مكي يتكفل بعلاج فاطمة كشري