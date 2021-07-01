محمد بن سلمان يأمر بعلاج ناصر البراق في بريطانيا

الخميس، 01-07-2021
01:08 م
أصدر الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، توجيهًا بالتكفل بعلاج
الدكتور ناصر البراق
في بريطانيا
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ومن جانبه، رفع ابنه نواف البراق أسمى آيات الشكر والتقدير
والامتنان لولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من قادة هذا الوطن، سائلا
الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا العز والرخاء
والتقدم والأمان، حسب صحف محلية.
وكان الدكتور ناصر البراق
عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام
والاتصال، والملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب والسودان، تعرض لوعكة صحية
أدخل على أثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.