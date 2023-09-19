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محمد السبكي يطلب من رباب ممتاز التعري أثناء التصوير

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رباب ممتاز والسبكي
الثلاثاء، 19-09-2023 03:07 م نسمه عبد الوهاب
قالت  رباب ممتاز في تصريحات تلفزيونية: «وأنا بلبس في اللوكيشن وكنا متفقين على اللبس وبقالنا شهر في التحضير، دخل المنتج محمد السبكي قال ألفاظ وقال إيه ده دي لابسه كده ليه هي تقلع هدومها».

وتابع: «كل فريق العمل كان موجود، قال تفتح هدومها عاوز هدوم مفتوحة، أنا قولت استنى المخرج، قولت لباسم مبحبش كده ومحبش اسمع الألفاظ دي أنا همشي».

واستكملت رباب حديثها، قائلة: «جيه الأستاذ سامح عبد العزيز قالي رباب معلش إحنا هنعمل كده في مشهد السطوح، مع أن شخصية 'سماح' مكنش ينفع تقلع أصلا لو كانت تقلع تمام، وفي الحارة هنظبط الهدوم».


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