الأحد 18 فبراير 2024
توقيت مصر 16:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يعاود الصعود في السوق السوداء رغم تراجع حركة البيع والشراء

صلاح يبلغ ليفربول رحيله رسميًا عن النادي نهاية الموسم

الجيش المصري يفرج عن وثائق سرية عن حرب أكتوبر

بعد طلاقهما.. زوجة فنان شهير تصدم الجميع: "خنته كما خانني"

فيديو يهز السعودية.. امرأة تدهس 4 نساء بطريقة صادمة

الأهلي يستحوذ على ناد أوروبي.. قريبًا

مفاجأة من البنك المركزي.. موعد إصدار الجنيه الجديد

أول تعليق لأميرة الطويل وزوجها الإماراتي " خليفة المهيري" بعد إعلان إفلاسه

شاهد.. محمد صلاح يعود ويسجل هدفًا رائعًا في شباك برينتفورد

قرار جديد من محكمة النقض بعد حكم حبس مرتضى منصور

محل ورحلة حج.. رجل أعمال يفاجئ "عم ربيع" رامي البرتقال على شاحنات غزة

2024_2_16_23_47_40_572
عم ربيع
الأحد، 18-02-2024 08:03 ص

 

 

 

علق ربيع أبو حسن، على مقطع الفيديو المتداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإلقاء البرتقال على شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.

 

وقال أبو حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر": "والله ده أقل حاجة يعملها الشعب المصري وأتمنى يكون عندي حاجة أغلى من كده".

وأضاف "كل يوم أسمع النشرة وما صدقت حاجة جت من رحتهم وقدرت أرمي على قد ما قدرت وكنت بدعي لهم ولقيت ناس بتدعيلي ودي حاجة سعدتني أوي"، مؤكدًا أنه تلقي العديد من الاتصالات التليفونية تحيه علي موقفه وشهامته حتي لو لم يكن يملك سوي قوت يومه.

وخلال المداخلة تبرع رجل الأعمال المصري أشرف شيحة بتكاليف رحلة حج لعم ربيع حسن، كما تعهد بشراء محل تجاري ليبيع فيه بضاعته.

من جانبه أشاد الإعلامي عمرو أديب، بموقف عم ربيع واصفا إياه بـ النموذج للمواطن المصري الحقيقي الصعيدي الشهم الذي أراد أن يساعد باي شئ فلم يجد إلا بضاعته التي يبيعها لكسب رزقه واستغني عنها لكي يرسلها لأهالي غزة، مضيفًا: "البرتقال بتاعك دهب يا عم ربيع".

إقرأ ايضا

images (3)

الجيش المصري يفرج عن وثائق سرية عن حرب أكتوبر

IMG-20240218-WA0007

بعد طلاقهما.. زوجة فنان شهير تصدم الجميع: "خنته كما خانني"

IMG-20240218-WA0016

أول تعليق لأميرة الطويل وزوجها الإماراتي " خليفة المهيري" بعد إعلان إفلاسه