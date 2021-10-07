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محلل شرعي: تزوجت 33 مرة .. بعمل خير عشان البيوت متدمرش (فيديو)

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الخميس، 07-10-2021 09:40 ص

قال رجل  يدعي محمد الملاح، أنه تزوج 33 مرة كمحلل شرعي من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن ثلاثة مرات.
وأضاف الملاح في لقاء مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”: “تزوجت 33 مرة والموضوع بدأ حين اقترحت احدى زميلاتي أن أتزوج صديقتها التي طلقت ثلاثة مرات حتى تعود لزوجها”.
وتابع : “تزوجتها بالفعل وكان زواج كامل الأركان؛ بعدها انفصلنا وعادت هي إلى زوجها وانتهى الأمر؛ بعدها بفترة تكرر الأمر مجددا وتزوجت بناء على اقتراح أصدقائي”.
 

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