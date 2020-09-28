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محللة اقتصادية: الجنيه المصري الأفضل بين العملات لهذا السبب

الجنية المصري
الجنيه المصري
 
الإثنين، 28-09-2020 12:35 ص المصريون ـ متابعات
قالت سارة سعادة، المحللة الاقتصادية، إن الجنيه المصري الأفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن الناتج المحلي والذي هو مقياس للاقتصاد الحقيقي سنرى أن عامل الإنتاج في ظل جائحة كورونا لم يتوقف مثل المواصلات والاستخراجات البترولية والمرافق العامة والتى تمثل 40% من الإنتاج المحلي، وأظهرت نسبة نمو حتى خلال الأزمة.
وأضافت "سعادة"، خلال لقائها مع الإعلامي إسماعيل حماد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الناتج المحلي من خلال عامل الإنفاق يُمثل أكثر من 80% مع وجود نسبة نمو في التعداد السكاني يصل إلى 2% سنويًا؛ مما يعمل على حد أدنى لنسبة نمو للاقتصاد المصري بعكس دول أخرى فى ظل مواجهة جائحة كورونا.
وتابعت: "عدم الإغلاق التام خلال جائحة كورونا أفاد الاقتصاد المصري بشكل كبير، رغم أن هناك جزءًا بسيطًا توقف خلال أزمة كورونا ويصل إلى 20% من الإنتاج المحلي ويتمثل فى السياحة والمطاعم وهو شق خدمي؛ خاصة وأنه احترازي خوفًا على صحة المواطنين وكان لزاما أن يتوقف".


 

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