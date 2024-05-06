محكمة مغربية تصدر حكمها على كويتيين تسببوا في موت فتاة أثناء سهرة حمراء

أصدرت محكمة مغربية أحكاما بالسجن بحق عدد من المواطنين الكويتيين و3 فتيات مغربيات، إثر مصرع فتاة داخل مسبح فيلا بمدينة مراكش بعدما تلقت جرعة زائدة من المخدرات.

وأدانت المحكمة المغربية، سائحا كويتيا بالحبس النافذ لمدة 7 أشهر، و4 أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق 7 متهمين كويتيين آخرين، بجانب الحبس النافذ لـ10 أشهر بحق سيدة مغربية، وشهرين مع إيقاف التنفيذ بحق فتاتين مغربيتين، وفق حساب "المجلس الكويتي".

الجدير بالذكر أن النيابة العامة في المغرب أمرت بحجز مواطن كويتي ومالكة الفيلا ومتابعة 6 متهمين آخرين حاملين للجنسية الكويتية بعدما تم إطلاق سراحهم بشكل مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد وإطلاق سراح 3 شابات من الجنسية المغربية بشكل مؤقت بكفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحدة منهن بعد وفاة فتاة في المسبح، وتم توجيه تهم التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف، الفساد، التحريض على الدعارة، استهلاك المخدرات، تم تحديد جلسة خلال الأسبوع القادم.