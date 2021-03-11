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بعد 27 عاما من الحظر

محكمة ماليزيا تسمح للمسيحيين باستخدام كلمة "الله"

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 11-03-2021 08:27 م المصريون
قررت المحكمة العليا في ماليزيا إلغاءسياسة تحظر على المسيحيين استخدام لفظ "الله" في المطبوعات الدينية، وذلك بعد معركة قانونية استمرت لعقود.

وذلك في إطار قضية رفعتها امرأة مسيحية، تم الاستيلاء على موادها الدينية لاحتوائها على كلمة "الله"، التي يعتبرها كثير من المسلمين الماليزيين خاصة بهم.

كان موضوع استخدام غير المسلمين كلمة "الله" قد أثار توترا وعنفا في ماليزيا في الماضي ويشكل المسلمون ما يقرب من ثلثي سكان ذلك البلد، لكن هناك أيضا مجتمعات مسيحية كبيرة.

وتقول هذه الطوائف المسيحية إنهم استخدموا كلمة "الله"، التي دخلت لغة الملايو من اللغة العربية، للإشارة إلى ربهم لقرون وأن الحظر السابق ينتهك حقوقهم.
 

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