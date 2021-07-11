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محكمة سعودية تصدر حكمًا ضد رجل أرسل لطليقته مقاطع خادشة لـ«لم الشمل»

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الأحد، 11-07-2021 09:27 ص
قضت محكمة سعودية بمعاقبة رجل أرسل لطليقةه عبارات غزل وصور خادشة عبر الهاتف بالسجن لمدة تقارب الشهر مع وقف التنفيذ، وذلك بعدما أقر بفعلته وأبدى ندمه وأسفه الشديد على تكراره مثل هذا الفعل.
وحسب “الوطن” تقدّمت سيدة بشكوى ضد طليقها، تتهمه فيها بملاحقتها أكثر من 5 سنوات بعد الطلاق، وذلك عبر إرسال رسائل على هاتفها الخاص تتضمن عبارات غزل وصورًا خادشة للحياء.
وأرجع المتهم تلك التصرفات إلى رغبته في لمّ الشمل من جديد خاصة أن بينهما ذرية.
يشار إلى أن المدعية أو المدعى عليه له حق الاستئناف خلال 30 يومًا من صدور الصك، وإن لم يبادر أحدهما على الاعتراض فيكون الحكم اكتسب صفة النهائية بقوة النظام.
 

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