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محكمة الأسرة تقضي بخلع زوجة من زوجها: لديه قوة خارقة

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الأربعاء، 06-03-2024 01:07 م

قضت محكمة الأسرة بخلع سيدة من زوجها عقب تقديمها دعوى طلاق، بعدما اكتشفت أن لديه قوة خارقة لم تستطع العيش معه.
وقالت الزوجة أمام المحكمة أنها وجدت زوجها يكسر أي شىء له علاقة بالزجاج من أجل أكله، وطلبت منه الكف عن ذلك.. إلا أنه قال لا أستطيع".
أكل كاسات النيش
وأضافت: "بعد شهور من الزواج، وجدت زوجي يخرج طقم الكاسات من النيش ويكسره ويأكل زجاجه، فأصبت بالصدمة واتصلت بوالدته وأشقائه وطلبت منهم الحضور على الفور، وعندما حضروا نظروا إلى بعضهم البعض وقلتلهم الحقوا ابنكم أكل الزجاج، لازم نعمل أشعة على بطنه، فردت والدته قائلة: "ده بياكله وهو عمره 16 سنة"، فاندهشت من هدوئهم.. ومع إصراري على التوجه للطبيب وتم عمل أشعة على بطنه، تبين أن الزجاج لم يضر أمعاءه.. وكانت هذه مفاجأة".

أصيب الطفلان بالذعر

وتابعت: "كنت أحب زوجي وأنجبت منه طفلين: ولد (عامان)، وابنة (4 سنوات)، بدأ الاثنان يخشيان الوقوف بجانب والدهما عندما يجدانه يكسر الزجاج، وأصيبا بحالة من الذعر والتوتر"، وفقا لـ "المصري اليوم".
بحب الزجاج زي الشيبسي
حضر الزوج عند استدعائه للمحكمة ووقف أمام خبيرين نفسي واجتماعي، وقال: "لم أضر زوجتي في شيء منذ زواجنا، لكني بحب أكل الزجاج زى الشخص اللى بيحب الشيبسي"، إلا أن الزوجة أصرت على الطلاق قائلة: "أكل كل الكوبايات والكاسات وأطقم الزجاج اللي في البيت، وبعد ما حصل ذلك اشتريت كوبيات بلاستيك فغضب وقال لي المفروض تجيبي الحاجة اللي بحبها".
وقضت المحكمة بقبول دعوى الخلع وتطليق السيدة طلقة بائنة.

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