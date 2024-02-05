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"محدش يشتري".. اتحاد منتجي الدواجن: انخفاض الأسعار خلال أيام

"محدش يشتري".. اتحاد منتجي الدواجن: انخفاض الأسعار خلال أيام

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دواجن
الإثنين، 05-02-2024 11:01 ص


أكد محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الزيادة التي لحقت بأسعار الدواجن كانت متوقعة منذ 20 يومًا، تزامنًا مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والذرة والصويا.
وأضاف محمد صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مجلس الوزراء؛ وافق على مقترح خاص بشأن تحديد تكلفة سعر كيلو اللحمة من الدواجن أسبوعيا، بناءا على أسعار المدخلات المشاركة في الصناعة.
وأردف عضو اتحاد منتجي الدواجن: احنا مبنسعرش، والتجار هم من يقومون بالتسعير، والتجار اللي بيرفعوا الأسعار بشكل كبير معروفين في السوق، ولكن جهاز حماية المستهلك بياخد اللي يقدر عليه، وفيه ناس كتير مش معروفين.
وتوقع الدكتور محمد صالح، أن تتراجع أسعار الداوجن والبيض في الفترة المقبلة نتيجة الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء، وناشد المواطنين بالحد من شراءالفراخ واللحوم خلال الأسبوع الجاري حتى يتم تخفيض الأسعار عند التجار.

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