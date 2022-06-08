محامي ياسمين عبدالعزيز يثير الجدل حول طلاقها مرة أخرى: ستعلن بنفسها

الأربعاء، 08-06-2022
10:30 ص
رد المحامي أشرف عبدالعزيز محامي الفنانة
ياسمين
عبدالعزيز، على أنباء طلاق
ها من زوجها الفنان أحمد العوضي.
وقال المحامي، إنه لا يمكنه الحديث عن الأمر، وأن هذا
الموضوع يعود لياسمين وحدها، وأنها الوحيدة التي لها الحق في الحديث عن امكانية
طلاق
ها.
وقال: "إذا كان في خبر بهذا الشأن فستعلنه ياسمين
بنفسها".
وفي تصريحات له مع برنامج "الحكاية"، أكد
المحامي أن ياسمين ترفض تدخلات شقيقها الممثل وائل عبد العزيزبأمورها الخاصة،
والتكلم فيها على العلن.
تصريحات المحامي زادت شكوك الجمهور حول إمكانية وقوع
الطلاق
، خصوصاً أنه لم ينفِ الأمر بشكل نهائي.
ودخل خلاف بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز
، وشقيقها الفنان
وائل عبدالعزيز، مرحلة جديدة وظهر على العلن بعدما قررت الرد عليه وفضحه، على
مواقع التواصل الاجتماعي.
واشتعلت مشادة ساخنة بين الاثنين وذلك بعد كتابة وائل
عبد العزيز رسالة دعم لـ ياسمين عبد العزيز بعد أنباء طلاق
ها من أحمد العوضي.
لكن المفاجأة أن ياسمين عبد العزيز ردت عليه قائلة:
اتوكس أنت ياللي بعت أختك وأخدت ثمنها عربية مرسيدس .
وهو الرد الذي لم يتوقعه الجمهور من ياسمين عبد العزيز
وجعل الجميع في حالة صدمة .
من جانبه كشف أشرف عبد العزيز، محامي الفنانة
ياسمين عبد
العزيز، عن السبب الحقيقي للخلافات بينها وبين شقيقها الفنان وائل عبد العزيز .
و أوضح المحامي أشرف عبد العزيز سبب غضب ياسمين من
شقيقها قائلا: هو دائما يتحدث عن أخبار وأمور تخص الفنانة
على الملأ مما يسبب بعض
المشكلات.
وأضاف: كثيرا ما تحدثنا معه بصورة ودية وطلبنا منه
التوقف عن هذا الأمر دون جدوى .
وتابع: بناء على طلب ياسمين عبد العزيز أصدرت بيانا من
مكتبي يؤكد على أننا سنقاضي أي شخص يتدخل في حياة الفنانة
، وطالبت كل شخص أن
يتحدث عن نفسه فقط وليس عن الآخرين.
كانت ياسمين عبد العزيز، ألغت متابعة زوجها الفنان أحمد
العوضي فور نجاتها من الوعكة الصحية .
وكتبت تغريدة غامضة قالت فيها: ستعلمك الشدائد دائما أنه
ليس لك إلا الله .
وعلى الرغم من ذلك مازال زوجها أحمد العوضي متابعا لها
عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم يحذف صورهما سويا .