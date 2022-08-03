محامي نيرة أشرف يحسم صحة الفيديو المسرب لها من داخل المشرحة

الأربعاء، 03-08-2022
08:44 ص
علق خالد عبد الرحمن، محامى الراحلة نيرة أشرف
، على الفيديو المسرب لـ
طالبة المنصورة التى قتلت على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، وأكد أن الفيديو
المسرب حقيقي، مؤلم.
وأضاف محامى الراحلة نيرة أشرف
، طالبة المنصورة خلال تصريحات تلفزيونية، أن
الفيديو انتشر بعد الواقعة بـ24 ساعة، وتم تحذير مدير المستشفى
، وأن هذا الفيديو
لا يقبله أحد.
وأوضح محامي طالبة المنصورة، أن المتهم بتصوير نيرة، ممرضة من المستشفى
التى استقبلت الراحلة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ولفتت إلى أن الفيديو يوضح أن نيرة قتلت من الخلف، وهناك خلع لـ فقرات
بالجسم.
وأثار فيديو مسرب لجثة نيرة أشرف
طالبة المنصورة، أثناء تواجدها بالمشرحة
،
ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى رفضت أذاعة الفيديو لأنه
انتهاك لحرمة الموتى، مطالبين بمعاقبة من
قام بالتسريب والإذاعة.