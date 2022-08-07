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محامي «مبارك» ينسحب من الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

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فريد الديب
Native
Teads
الأحد، 07-08-2022 06:17 م
فاجأ المحامي فريد الديب محامي أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، الجميع بقرار انسحابه من الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف.
ونقل- صدى البلد- عن مصدر مقرب من "لديب"، أنه قرر الإنسحاب من الدفاع عن محمد عادل المتهم بقتل نيرة اشرف طالبة المنصورة، في مرحة النقض عقب الحكم عليه بالإعدام شنقا لما نسب إليه.
وأضاف المصدر المفرب من فريد الديب، لـ صدى البلد، أن قضية مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة هي قضية منتهية شاهدها الجميع عبر الوسائل المختلفة، وأن الديب لن يكتب مذكرة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بحق المتهم والصادر فيها حكم الإعدام.

وكان قد أعلن في الفترة السابقة عن استقرار المحامي فريد الديب على موقفه النهائي بالترافع عن المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة اشرف.
وقال محامي من مكتبه، إنه سيتم بدء العمل علي  تجهيز  مذكرة الطعن على الحكم، وذلك بعد إيداع محكمة الجنايات حيثيات حكمها خلال  ٣٠ يوما من صدور حكمها بإعدام المتهم.
وأوضح أن فريد الديب  سيدافع ضد حكم وليس ضد متهم، وانه ابلغنا انه سيتولي القضية مجانا دون أتعاب كما روج البعض.

فيما قال المستشار خالد عبد الرحمن، الدفاع بالحق المدني عن أسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف، أن تداول اخبار تولي المحامي فريد الديب القضية والدفاع عن المتهم محمد عادل الذي قتلها أمام الجميع أمام بوابة جامعة المنصورة، لأن يغير موقف المتهم في القضية وسيتم إدانته بأقصى عقوبة.


 

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