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محامي عادل إمام: الضرائب تطالبنا بدفع أكثر من 6 ملايين جنيه قيمة مضافة عن 3 مسلسلات

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عادل امام
الإثنين، 08-01-2024 08:28 ص نسمه عبد الوهاب
علق خالد الأشوح، محامي النجم عادل إمام، على مطالبة "الضرائب" الزعيم عادل إمام بدفع القيمة المضافة عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو"، موضحا أن الموضوع خاص بضريبة القيمة المضافة، وإخضاع الأعمال الفنية للقيمة المضافة هي أمور مستحدثة ولم تكن موجودة.

وأضاف "الأشوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"،، مع الإعلامية كريمة عوض، أن الأعمال التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع للقيمة المضافة، مؤكدًا أن الخلاف مع الضرائب على "القيمة المضافة" على الأعمال الفنية للفنان عادل إمام في عام 2017 وهي مسلسلات "عوالم خفية" و"فلانتينو" و"عفاريت عدلي علام".

واختتم:" لا يوجد هناك أي أزمات بين الفنان عادل إمام مع مصلحة الضرائب ولم يتم رفع دعوى من الضرائب".

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