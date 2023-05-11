محامي ضحيتي وفاء مكي يفجر مفاجأة: فعلت معهن أمر مخل بالآداب

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وفاء مكي
الخميس، 11-05-2023 10:44 ص

 

في تطور جديد لقضية تعذيب وفاء مكي للخادمتين مروة وهنادي، وهي القضية التي عادت للأضواء مرة أخرى بعد نحو ٢٠ عامًا من اشتعالها، وذلك من خلال ما تردد خلال الأيام الماضية عن براءة وفاء من التهم التي وجهت إليها، بحسب معلومات أدلت بها الفنانة ميار الببلاوي والفنانة هند عاكف لوسائل الإعلام.

 

كشف المستشار عصام البنا محامي هنادي ومروة المجني عليهما في قضية وفاء مكي، خلال مداخلة عبر zoom مع الإعلامية نانسي مجدي، مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يُعرض على قناة أوربت عن عدم صحة كافة الإدعاءات التي أدلت بها ميار الببلاوي وهند عاكف ووفاء مكي خلال الأيام الماضية.

 

وأكد البنا أنه وبحكم معايشته لكافة تفاصيل القضية قبل ٢٠ عامًا، ليس لديه أدنى شك في تورط وفاء مكي في تعذيب الفتاتين مروة وهنادي، وهو ما أثبتته المحكمة وأصدرت حكمها بناءًا على القرائن التي توفرت لديها وتؤكد إدانة وفاء.

وفجر محامي المجني عليهما في القضية مفاجأة مفادها أن وفاء - بحسب ما أقرته المحكمة - لم تتورط في تعذيب الفتاتين فقط، وإنما أيضًا حوكمت بتهمة هتك عرضهن، وهو ما تسبب في الحكم عليها بالسجن.

 

وكانت وفاء مكي قد ظهرت في أكثر من وسيلة إعلامية مؤخرًا، وأكدت على براءتها من تعذيب الفتانين مروة وهنادي.

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