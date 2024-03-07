محامي سعودي يفاجئ يوتيوبر مصرية براتبه الشهري.. شاهد رد فعلها الصادم

الخميس، 07-03-2024
01:19 م
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يقدم خلاله محشامي سعودي عرض وظيفي ليوتيوبر مصرية
أثناء إجراء لقاء.
وفي مقطع الفيديو المتداول، سألت اليوتيوبر المحامي:" أنت بتأخد مصروف كام من والدك؟"، ليجيبها قائلا:" لا والله ما أخد أنا مصروف".
وخلال اللقاء افصح لها المحامي عن وظيفته، وأخبرها أن متوسط راتبه الشهري ١٠ آلاف ريال، بما يعادل ٨٠ ألف جنيها مصريا.
فقالت له " أنت بتاخد ٨٠ ألف في الشهر أجي اشتغل معاك أنا بقا"، ليجيبها المحامي:" أبشري والله".
واستطرد قائلا:" أنا في مكتبي موظفين ما عندي الصراحة"، فسألته المذيعة عن مقر مكتبه، فأخبرها المحامي أنه في تبوك.
فطلبت منه اليوتيوبر أن يساعدها بالسفر للسعودية على حساب المكتب، ليجيبها المحامي قائلا:" والله أبشري تعالي حياكي الله".
وسألت اليوتوبر عن الراتب، فقال لها المحامي أن لديه وظيفتين " مدير مكتب، وسكرتيرة".
وطلبت منه العمل كمدير مكتب، فأخبرها أن الراتب يتراوح بين ٣ إلى ٤ آلاف ريال، لتختتم المذيعة اللقاء قائلة:" أي حد عايز وظيفة في السعودية ب٣ آلاف ريال يبعت".