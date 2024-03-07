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محامي سعودي يفاجئ يوتيوبر مصرية براتبه الشهري.. شاهد رد فعلها الصادم

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الخميس، 07-03-2024 01:19 م


تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يقدم خلاله محشامي سعودي عرض وظيفي ليوتيوبر مصرية أثناء إجراء لقاء.

وفي مقطع الفيديو المتداول، سألت اليوتيوبر المحامي:" أنت بتأخد مصروف كام من والدك؟"، ليجيبها قائلا:" لا والله ما أخد أنا مصروف".

وخلال اللقاء افصح لها المحامي عن وظيفته، وأخبرها أن متوسط راتبه الشهري ١٠ آلاف ريال، بما يعادل ٨٠ ألف جنيها مصريا.

فقالت له " أنت بتاخد ٨٠ ألف في الشهر أجي اشتغل معاك أنا بقا"، ليجيبها المحامي:" أبشري والله".

واستطرد قائلا:" أنا في مكتبي موظفين ما عندي الصراحة"، فسألته المذيعة عن مقر مكتبه، فأخبرها المحامي أنه في تبوك.

فطلبت منه اليوتيوبر أن يساعدها بالسفر للسعودية على حساب المكتب، ليجيبها المحامي قائلا:" والله أبشري تعالي حياكي الله".

وسألت اليوتوبر عن الراتب، فقال لها المحامي أن لديه وظيفتين " مدير مكتب، وسكرتيرة".

وطلبت منه العمل كمدير مكتب، فأخبرها أن الراتب يتراوح بين ٣ إلى ٤ آلاف ريال، لتختتم المذيعة اللقاء قائلة:" أي حد عايز وظيفة في السعودية ب٣ آلاف ريال يبعت".


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