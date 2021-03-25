محامي حلا الترك يفجر مفاجأة لأول مرة عن قضيتها مع والدتها

الخميس، 25-03-2021
09:45 ص
كشف محامي الفنانة البحرينية حلا الترك
، عن معلومات جديدة
قد تقلب الرأي العام العربي لصالحها، حيث تحدث عن طبيعة خلافها مع أمها منى السابر
والقضية التي بينهما.
وقال المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، في
الفيديو الذي نشرته الإعلامية الكويتية، مي العيدان، مقطع فيديو على صفحتها في “إنستجرام”،
إن هذه التصريحات هي قانونية وموثقة في المحكمة ومتفق عليها من قبل طرفي النزاع.
وأشار “الذوادي”: “الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط
أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”، موضحا أن سن حلا الترك
لا يسمح لها حاليا
بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع
الدعاوي القضائية.
وأضاف:”هذا ترتب عليه أن البلاغ ليس مرفوعا من حلا بصفتها
الشخصية، هذا بالنسب للادعاءات التي قالت إن حلا رفعت دعوى ضد والدتها، في تلميح لعدم
علاقتها بالدعوى المرفوعة”.
ولفت إلى نقطة أخرى اعتبرها “تصريحات غريبة”، حول سجن حلا
لوالدتها، مبينا أن حلا “مثلها مثل أي إنسان وأنا شخصيا لا أدري الذي أذاع هذه النقطة
هل هو واعٍ لهذه التصريحات”.
وأردف: حلا حالها حال أي إنسان وليس لديها سلطة لسجن أي شخص،
وهي أمور قضائية وليست شخصية وحلا ليس لها علاقة بها، متابعا أن والدة حلا كان لديها
حكم بحضانة حلا وجميع الأبناء وكانوا مقيمين في منزل الجدة منذ عام 2017 إلى أن قررت
الأم أن تخرج إلى منزل مستقل ورفض الأطفال الخروج معها، لكنها بقيت تستلم النفقات.