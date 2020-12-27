محامي أصالة يكشف مفاجأة صادمة للجميع عن طلاقها من طارق العريان

الأحد، 27-12-2020
08:52 م
محمد فضل
كشف محمد فهمي، محامي
الفنانة
السورية أصالة
، عن مفاجأة بشان
طلاق
ها من المخرج طارق العريان
، مشيرًا إلى أنه جرى رسميًّا بتاريخ 15 ديسمبر 2020م،
أي قبل نحو 12 يومًا، رغم الإعلان عن الانفصال كان في بداية العام الحالي.
وقال “فهمي” في حديثه إلى برنامج “ET بالعربي”، إن الفنانة
السورية كانت تسعى للانفصال رسميا مُنذ عام، لكن محامي
“العريان” كان لا يهتم بالقضية،
نافيًا الأخبار التي ترددت عن عدم رغبة الفنانة
السورية في عدم الطلاق
، وليس كما قالته
الفتاة نيكول سعفان بأن العريان كان تعيسًا في حياته الزوجية، ولهذا اختار الطلاق
.
وكتبت “سعفان” من قبل، ردًّا على أحد المتابعين لها عبر إنسنتغرام:
“أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاق
هما، والطلاق
حدث لأنه لم يكن سعيدا، وجرى بينهما
الكثير من المشاكل، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانا متزوجين”.
كانت الفنانة أصالة
، قد نشرت صورة ظهر فيها “العريان” مع
نيكول سعفان صاحبة الفستان الأسود في الصورة، وعلقت عليها برسالة حزينة وجدت تفاعلا
كبيرا من جمهورها، كما وصفت فيها الصورة بأنها أقسى ما شاهدت.