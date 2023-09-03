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محامية وطبيب وممرض.. أول ظهور لقتلة "طبيب الساحل" داخل المحكمة

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المتهمين
الأحد، 03-09-2023 01:05 ص

 

 

وثق فيديو أول ظهور للمتهمين بقتل الدكتور أسامة صبور، المعروف إعلاميا ب"طبيب الساحل" ودفنه داخل عيادته في القاهرة، داخل المحكمة خلال أولى جلسات المحاكمة التي عقدت داخل محكمة جنايات القاهرة.

أول ظهور للمتهمين

وظهر المتهمون وهم طبيب - صديق المجني عليه- وزوجته عرفيا "محامية"، وممرض، وقد بدا على وجوههم علامات الحسرة، فيما بكت المتهمة الثانية.

 

تأجيل المحاكمة

وطالب دفاع المتهم الأول أحمد شحته في قضية طبيب الساحل، بتأجيل محاكمة المتهمين، من أجل الاطلاع على ملف القضية، فيما طالب محامي المتهمة الثانية بإخلاء سبيلها،بسبب ظروفها الصحية زاعما أنها مريضة.

وقضت المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين لليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

 

تفاصيل الواقعة

وكانت النيابة العامة أحالت طبيبا بشريا ومشرفا إداريا يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتله عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

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