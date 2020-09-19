محامية: قانون الرؤية في مصر ظالم

السبت، 19-09-2020
02:31 م
إيمان هاني
انتقدت
المحامية ولاء عدلي
، قانون الرؤية
المطبق في مصر ، قائلة :" القانون يتيح للأباء
رؤية الأبناء لمدة 3 ساعات فقط أسبوعيًا في أحد مراكز الشباب، مشيرة إلى أن هذا المكان
مرجح أن يكون غير مناسب للكثيرين".
وأضافت
خلال لقاء ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدي البلد"، قائلة
:" قانون الرؤية
ظالم لأنه غير حيادي، لافتة إلى أن قانون الاستضافة غير مطبق
في مصر.
و
تابعت :"من حق الطفل أن يرى أهل والده ويتعرف عليهم، موضحة أن 3 ساعات غير كافية
للأب حتى يوجه صغيره ويتعرف على احتياجاته.