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محامية: قانون الرؤية في مصر ظالم

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محامية: قانون الرؤية في مصر ظالم

ييييييييييييييي
ولاء عدلي
السبت، 19-09-2020 02:31 م إيمان هاني



انتقدت المحامية ولاء عدلي، قانون الرؤية المطبق في مصر ، قائلة :" القانون يتيح للأباء رؤية الأبناء لمدة 3 ساعات فقط أسبوعيًا في أحد مراكز الشباب، مشيرة إلى أن هذا المكان مرجح أن يكون غير مناسب للكثيرين".
وأضافت خلال لقاء ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدي البلد"، قائلة :" قانون الرؤية ظالم لأنه غير حيادي، لافتة إلى أن قانون الاستضافة غير مطبق في مصر.
و تابعت :"من حق الطفل أن يرى أهل والده ويتعرف عليهم، موضحة أن 3 ساعات غير كافية للأب حتى يوجه صغيره ويتعرف على احتياجاته.

 

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