الخميس 20 أبريل 2023
توقيت مصر 14:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"صلاح" يلغي متابعة "النني" على إنستجرام.. ما السبب الخلاف بينهما؟

زوج علا غانم: " كانت عايزة تعمل فيا زي وداد في جعفر العمدة"

البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر في مصر

بعد وصوله 37 جنيهًا في السوق السوداء.. سعر الدولار في البنوك اليوم

الإمارات: نجحنا في الوساطة لتأمين سلامة الجنود المصريين

محامية سعودية تقاضي رونالدو وتطالب بإبعاده بسبب "فعل فاضح"

بملابس شفافة.. ابنة عمرو دياب تثير غضب الجمهور: احنا في رمضان

وفاء عامر عن "جعفر العمدة": كل يوم بنشتمهم

أحمد موسى: تم إبلاغ الأهلي شفويًا بإيقاف عقوبة كهربا لهذا السبب

الحكومة: شركة إيطالية ستزرع 10 آلاف فدان من المحاصيل التي تحتاجها مصر

ADS
 

محامية سعودية تقاضي رونالدو وتطالب بإبعاده بسبب "فعل فاضح"

i
رونالدو
Native
Teads
الخميس، 20-04-2023 11:28 ص


أعلنت دكتورة القانون الدولي السعودية نوف بنت أحمد، أنها ستقدم عريضة إلى النيابة العامة، بشأن ما حدث من لاعب النصر كرستيانو رونالدو، بعد مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-0.

وقالت د. نوف عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «لست متابعة للشأن الرياضي.. حتى ولو استفز جمهور الهلال رونالدو.. لم يوفّق في الرد عليهم».

وأضافت: «السلوك الصادر من رونالدو يعتبر جريمة فعل فاضح علني، وهي من الجرائم المستوجبة للتوقيف والإبعاد (الترحيل)، إذا وقعت من أجنبي، لذا سنتقدم بعريضة للنيابة العامة بهذا الشأن».

وانتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر «رونالدو»، وهو يوجه «حركة مشينة» إلى جماهير الهلال، عقب خسارة فريقه النصر، في المباراة المقدمة من الجولة 25 من الدوري السعودي.



 

إقرأ ايضا

20230209122911656

زوج علا غانم: " كانت عايزة تعمل فيا زي وداد في جعفر العمدة"

20-4-2023_01_01_11_GomhuriaOnline_231681945271

البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر في مصر

20190716232355392

بملابس شفافة.. ابنة عمرو دياب تثير غضب الجمهور: احنا في رمضان

أخبار متعلقة

تنزيل

بطريقة غريبة.. رهف القحطاني تثير الجدل باستعراض فستانها