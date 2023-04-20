الخميس، 20-04-2023
11:28 ص
أعلنت دكتورة القانون الدولي السعودية
نوف بنت أحمد،
أنها ستقدم عريضة إلى النيابة العامة، بشأن ما حدث من لاعب النصر
كرستيانو رونالدو
،
بعد مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-0.
وقالت د. نوف عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «لست متابعة
للشأن الرياضي.. حتى ولو استفز جمهور الهلال رونالدو
.. لم يوفّق في الرد عليهم».
وأضافت: «السلوك الصادر من رونالدو
يعتبر جريمة فعل
فاضح علني، وهي من الجرائم المستوجبة للتوقيف والإبعاد (الترحيل)، إذا وقعت من أجنبي،
لذا سنتقدم بعريضة للنيابة العامة بهذا الشأن».
وانتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر
«رونالدو
»، وهو يوجه «حركة مشينة» إلى جماهير الهلال، عقب خسارة فريقه النصر
، في المباراة
المقدمة من الجولة 25 من الدوري السعودي.