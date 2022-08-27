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محامية الفتاة العراقية تكشف ما فعله عبدالله رشدي معها

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عبدالله رشدي والفتاة العراقية
Native
Teads
السبت، 27-08-2022 09:28 ص


أوضحت هبة حسين محامية العراقية جيهان جعفر التي تتهم الداعية المصري عبدالله رشدي بهتك عرضها، أن الضحية لديها محادثات وشهود تستطع من خلالها إثبات هتك عرضها.

وأشارت حسين، إلى أنها سوف تعرض تلك المحادثات وأقوال الشهود أمام جهات التحقيق وذلك فور وصول توكيل موثق من موكلتها حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عبدالله رشدي.
وتابعت أن مستندات السيدة العراقية سليمة وقانونية ولذلك سيتم من خلالها اثبات حقها في دعواها ضد الداعية بهتك العرض، موضحة أن الضحية تعرضت لإرهاب لتخويفها ومنعها من اتخاذ أي إجراءات قانونية.

وكان محام تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الداعية عبد الله رشدي حول واقعة تورطه في استغلال فتاة عراقية وهتك عرضها، رغم رد الداعية ونفيه الواقعة أساساً، حيث توعد بمقاضاة كل من شهّر به أمام القضاء.
 

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