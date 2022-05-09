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محاكمة محمود شعبان.. تعرف على التهم الموجهة إليه

محمود-شعبان
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الإثنين، 09-05-2022 09:40 ص
تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طره محاكمة المتهم محمود شعبان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الجيش الحر" لندب محامى للحضور مع المتهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفى، 50 عام، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، بغضون شهر مارس 2013، خارج جمهورية مصر العربية، حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة الجيش الحر التي يقع مقرها بدولة سوريا، وأعد أعضائها تثقيفيا.
وجاء في تحريات قطاع الأمن الوطني، أعتناق المتهم محمود شعبان إبراهيم لأفكار تكفيرية قوامها، تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة، والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا تكفير المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما جاء في تحريات الأمن الوطني، أنه في غضون شهر مارس عام 2013 التحق المتهم محمود شعبان بجماعة الجيش الحر الإرهابية، التي يقع مقرها بدولة سوريا والتي يعتنق أعضائها ذات الأفكار المار بيانها، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها واضطلاعه بإعداد عناصرها تثقيفيا.
 

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