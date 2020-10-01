محافظ الشرقية: معنديش حاجة اسمها تراخيص جديدة

الخميس، 01-10-2020
02:16 م
إيمان هاني
أكد الدكتور ممدوح غراب
، محافظ الشرقية
، أنه لا يوجد تراخيص
بناء جديدة، معقبا:" سيتم السماح بالبناء لأصحاب الرخص القديمة، حتى الدور الرابع
فقط، لحين إصدار الاشتراطات الجديدة للبناء في آخر نوفمبر المقبل".
وأضاف "غراب"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"،
مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي
"، بأن مخالفات
البناء، تنقسم إلى تعدي على أراض زراعية، وتخطي الارتفاع المسموح به، وعرض الشوارع،
ويتم تحديد قيمة المصالحات وفقا للمخالفة، وحجمها.
وتابع :"المتقدم
بطلب للتصالح يمكن أن يتقدم فقط بالبطاقة الشخصية، ويحدد هو حجم المخالفة حتى يتم تشكيل
لجنة لفحص المخالفة، وتحديد قيمة التصالح".